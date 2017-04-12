道恩斯去年10場未拿1勝 今年開季已2勝
Lamigo桃猿先發洋投道恩斯，去年球季效力獅隊，10場出賽苦吞5敗，今年改效力桃猿，前3場先發就拿下2勝，3場都是優質先發，他表示，今年確實狀況比較好，可以更有能力解決打者。
道恩斯去年效力獅隊時，名叫戴倫，10場先發出賽，竟未取得一勝，自責分率6.75，今年改名道恩斯判若兩人，目前3場先發，自責分率僅1.50，並已經拿下2場勝利。
道恩斯說，其實今年來到桃猿，沒有什麼不同，只是重新適應一支新的球隊的環境與隊友，不過經過去年的累積，與各隊打者交手，確實吸收了許多經驗，可以讓自己運用在比賽上。
此役面對富邦悍將，道恩斯6局投球就狂飆9次三振，追平去年球季單場最多三振數，他指出，此役滑球狀況不錯，自己就是努力攻擊好球帶，取得球數上的領先，再用滑球解決打者。
去年中職用球引發爭議，道恩斯去年10場出賽被轟出6發全壘打，今年目前3場投球僅被轟出１支，道恩斯回應，自己僅知道彈性系數今年有更嚴格的規定，不過自己也沒有檢查過，所以並不清楚。
(中時電子報)
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