多特蒙德隊巴士爆炸案 德逮1激進嫌犯

德國檢察官今天說，警方逮捕一名伊斯蘭主義嫌犯，他涉及攻擊多特蒙德足球隊巴士的三起爆炸，這證實調查人員正檢視此案是否可能與「恐怖分子有關連」。

法新社報導，檢察官柯樂（Frauke Koehle）說：「我們的調查焦點放在來自伊斯蘭主義分子圈子的2名嫌犯，已搜查這2人的公寓，並逮捕其中1人。」

柯樂表示，在爆炸案現場發現三封內容相同的信件後，正檢視此案是否可能與「恐怖分子有關連」。

信中要求德國取消為配合國際聯軍打擊伊斯蘭國（IS）而派遣旋風式戰機（Tornado）執行的偵察任務，以及關閉美國在德國西部城鎮蘭斯坦（Ramstein）的空軍基地。

德國媒體報導，信中也提及去年12月發生的柏林耶誕市集攻擊案。那次攻擊造成12人喪命，IS宣稱犯案。

爆炸案發生時，多特蒙德隊（Borussia Dortmund）的巴士才剛出發，準備送球員在歐洲冠軍足球聯賽（Champions League）迎戰摩納哥隊（AS Monaco）。爆炸造成西班牙國腳巴特拉（Marc Bartra）和一名警員受傷。

爆裂裝置中裝有金屬片，檢方表示，爆炸的殺傷範圍廣達100公尺，幸而未造成更嚴重傷亡。

此事導致多特蒙德隊今天的比賽延到明天，多特蒙德與慕尼黑兩個城市都加強安全戒備。拜仁慕尼黑隊（Bayern Munich）也即將與西班牙皇家馬德里隊（Real Madrid）交鋒。

不過，多特蒙德堅毅不屈，誓言「不會向恐怖主義低頭」，球員也返回球場操練。1060412

(中央社)