德足球隊挨炸 調查朝多方向進行
德國甲級聯賽多特蒙德足球隊（Borussia Dortmund）搭乘的巴士昨天遭遇3起爆炸。德國官員今天表示，正對所有線索展開調查，包括伊斯蘭激進分子涉案的可能性。
多特蒙德會址北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia）內政部長葉格（Ralf Jaeger）表示：「我們正從各方向進行調查…犯案者可能是左翼極端分子、右翼極端分子、暴力球迷或伊斯蘭激進分子。」
葉格還表示，並無跡象顯示，攻擊者是單獨1人或多人。
檢察官魯克（Sandra Luecke）表示，事發現場發現的一封信「宣稱犯案」，信件「真實性正在查證中」。
魯克並未多做說明，但全國性媒體所流傳的信件複本提到去年12月發生的柏林耶誕市集攻擊案。這起攻擊造成12人喪命，伊斯蘭國（IS）宣稱犯案。
信中還要求與國際聯手打擊IS的德國，撤回執行偵察任務的旋風式戰機（Tornado），並關閉美軍在德國西部蘭斯坦鎮（Ramstein）的基地。
多特蒙德市警長表示，這是對多特蒙德足球隊的「鎖定攻擊」。（譯者：中央社蔡佳伶）1060412
(中央社)
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