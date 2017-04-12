陳俊秀雙響砲助猿領先 觀眾本季低點
職棒Lamigo桃猿隊今晚在新莊球場6比3擊敗富邦悍將，4棒陳俊秀單場2支全壘打、4分打點，助球隊保持戰績領先。
今晚在新莊球場有觀眾2852人，成為本季已賽25場中，觀眾最少的一場，僅次於6日在台南的富邦悍將、統一獅之戰。
陳俊秀第4個中華職棒球季，今晚創造第5次單場雙響砲，過去在2015年有三次、2016年一次。
陳俊秀首局面對悍將先發投手倪福，壘上有1棒林智平獲四壞保送，敲出全壘打助球隊先馳得點。5局上桃猿隊4比1領先，陳俊秀又再追加2分全壘打，拉大為6比1領先。
陳俊秀除了2支全壘打，3局上也貢獻安打，參與桃猿隊串連安打的2分攻勢。
悍將攻勢有限，1局下高孝儀、林哲瑄先後安打，攻下1分；直到第7局才又有分數進帳，這次靠著陳凱倫、李宗賢連續安打，接著內野滾地球推進，送回2分。
桃猿對悍將4連勝，王柏融連續10場比賽安打、林承飛連7場安打，洋投道恩斯（Darin Downs）先發6局失1分，送出9次三振，拿下本季第2勝，林柏佑第3場中繼成功、陳禹勳第4場救援成功。1060412
(中央社)
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