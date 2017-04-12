承諾不再拖人…聯合航空執行長拒絕下台
機艙拖人濺血事件後，美國聯航執行長穆尼奧斯曾2度道歉，但要他下台的聲浪愈來愈大，他今日出面接受美媒訪問表示，從未打算辭職，但保證聯航不會再發生機艙拖人的情形。
穆尼奧斯（Oscar Munoz）對美國廣播公司（ABC）表示，「沒想過要辭職，他的職責是讓聯合航空更好，過去如此，未來也將持續。」
由於穆尼奧斯早先曾提乘客「難搞與暴力」，引來外界強烈撻伐，當記者問他乘客在過程中是否犯錯？穆尼奧斯略微遲疑說，「沒有，他不可能犯錯，他是已付費乘客，坐在聯合航空班機座位上，沒有人應該受到如此對待。」
他說，「看見影像時比想像的嚴重，並令人感到羞愧。當時想到公司和員工，並想到重要的是，首先要做的是向陶醫師及其家人，以及同班機乘客致歉。」
不過，網友對他的道歉並不領情，批他「形象盡毀，公司股價暴跌才無奈做出妥協對外道歉」，另外也有人說「辭職是最後的道歉，也是最好的道歉」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。