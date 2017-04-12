承諾不再拖人…聯合航空執行長拒絕下台

圖為聯航CEO穆尼奧斯。(美聯社)

機艙拖人濺血事件後，美國聯航執行長穆尼奧斯曾2度道歉，但要他下台的聲浪愈來愈大，他今日出面接受美媒訪問表示，從未打算辭職，但保證聯航不會再發生機艙拖人的情形。

穆尼奧斯（Oscar Munoz）對美國廣播公司（ABC）表示，「沒想過要辭職，他的職責是讓聯合航空更好，過去如此，未來也將持續。」

由於穆尼奧斯早先曾提乘客「難搞與暴力」，引來外界強烈撻伐，當記者問他乘客在過程中是否犯錯？穆尼奧斯略微遲疑說，「沒有，他不可能犯錯，他是已付費乘客，坐在聯合航空班機座位上，沒有人應該受到如此對待。」

他說，「看見影像時比想像的嚴重，並令人感到羞愧。當時想到公司和員工，並想到重要的是，首先要做的是向陶醫師及其家人，以及同班機乘客致歉。」

不過，網友對他的道歉並不領情，批他「形象盡毀，公司股價暴跌才無奈做出妥協對外道歉」，另外也有人說「辭職是最後的道歉，也是最好的道歉」。

(中時電子報)