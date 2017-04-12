各玩各的？ 白百何老公也被爆當街激吻小三
大陸女星白百何今（12日）被爆料和一名小鮮肉在泰國幽會，互動看似十分曖昧，疑似讓結婚11年的歌手老公陳羽凡戴綠帽，討論度居高不下，而老公也被爆其實已有小三，還曾被目擊當街熱吻，出現夫妻倆雙雙出軌的傳聞。
據《全明星探》報導，白百何被曝和小鮮肉男模在泳池有親密行為後，陳羽凡也被爆出早有小三，且讓小三和老婆住在同個社區，還有人稱曾看見男生和小三激吻，並稱有拍到證據畫面，更是令這起事件引爆討論熱度。消息一PO出，網友不禁開酸「原來是各玩各的」、「坐等離婚聲明」，另外，陸媒《名偵探趙五兒》也爆夫妻倆已經協議離婚。
陳羽凡和白百何2004年因拍《與青春有關的日子》結緣，婚後育有1子陳盛桐，2014年就曾傳出婚變，但兩人都發聲明駁斥，如今兩人再捲出軌風波，都令外界期待他們的下一步動作。
(中時電子報)
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