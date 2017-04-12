「閱讀時光II」帶觀眾進入台灣文學作品新境界

《先生媽》由安娜（左起）、張捷、梅芳、李李仁等人主演。（羅永銘攝）

趙擎（左起）、姚坤君、曹晏豪主演《妖精》。（記者羅永銘攝）

《生活是甜蜜》主要演員高英軒（左起）、許乃涵、福地祐介。（記者羅永銘攝）

由文化部主辦、台視承辦的「閱讀時光II」系列戲劇作品《玫瑰玫瑰我愛你》、《妖精》、《生活是甜蜜》、《先生媽》，今天（4月12日）在台北舉行首映會，主要演員梅芳、李李仁、趙擎、謝祖武、蔡振南、謝麗金、曹晏豪、高英軒、姚坤君、福地祐介、許乃涵、張捷、安娜等人均親自出席。

「閱讀時光II」的4部作品分別改編自台灣作家王定國、王禎和、李維菁、吳濁流等人的同名小說，4月16日起，每周日晚間8點依序在台視主頻播出，以演員們的精湛演技，帶領觀眾穿梭台灣文學時光隧道。

文化部次長丁曉菁致詞時表示，近年文化部絞盡腦汁思考如何牽起電視界創作者、出版業者與作家間的友誼橋樑，而「閱讀時光II」的推出將成為代表性的指標，相信戲劇的品質將帶動觀眾對台灣戲劇的信心與熱情。

丁曉菁強調，這次4部作品網羅橫跨70年的4位文學作家的作品，必定能讓觀眾看得過癮，文化部未來將繼續擔任媒合角色，建立平台提供各領域工作者交流的機會，也讓製作單位找尋戲劇題材時，能有更便捷的管道。

這次的4部作品分別由導演溫知儀、洪于茹、謝定瑜、李志薔改編成影像，每部75分鐘，請來演員梅芳、李李仁、楊謹華、趙擎、謝祖武、蔡振南、謝麗金等人重現書中角色。

(旺報)