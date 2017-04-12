歐洲市場頭號風險 是義大利

隨著法國總統大選的逼近，市場又開始聚焦歐盟的前景，但投資專家警告，歐盟最大的風險可能不是法國，而是歐盟第3大經濟體義大利。

法國總統大選4月23日登場，投資人又開始擔憂極右派的反歐盟候選人雷朋(Marine Le Pen)可能當選，導致本周法債與法股再度遭逢新一波賣壓襲擊大跌，但周二比較令市場感到意外的是，義大利債市的跌勢居然與法債一樣慘烈。

投資人拋售義大利公債的原因有好幾個，包括經濟成長低迷、銀行體系背負一大堆壞帳與國債水位過高。原本義大利債市的最大支撐主力歐洲央行(ECB)，可能明年就會縮減購債規模，為義債再添一大利空。

(工商)