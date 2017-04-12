高通權利金仲裁案敗訴 需賠黑莓8.15億美元

加拿大行動裝置製造商黑莓(BlackBerry)周三表示，其與美國行動通訊晶片巨頭高通(Qualcomm)就權利金費用爭端提起的仲裁結果出爐，高通需就之前超收權利金賠償黑莓約8.15億美元。

仲裁結果一揭曉，兩造公司股價隨之起伏，黑莓周三早盤在那斯達克跳空暴漲18％，股價來到9.10美元，高通則大跌2.7％至53.88美元。

(工商)