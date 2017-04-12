香港元朗3巴士相撞 55人受傷

香港元朗今日晚間發生巴士相撞意外，造成55人受傷。(取自香港突發事故報料區，網友Carlok Bee提供)

香港元朗今(12)日晚間發生巴士相撞意外，造成55人受傷，救護車趕往現場將傷者送醫救治。

巴士相撞意外發生在晚間7時許，根據港媒報導，一輛城巴、一輛九巴與一輛專線小巴發生碰撞，造成55人受傷，20多輛救護車趕抵現場救援將傷者送醫，也因為該起事故，元朗公路往屯門方向近博愛交匯處全線封閉，直至晚間9時許才逐步解除封閉。

九巴發言人回應，是尾隨車輛剎車不及，衝撞九巴後再撞擊前面小巴，九巴也已派人慰問。

(中時)