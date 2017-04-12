300名員警淋雨聽訓 警政署長不開心了

保五總隊今天舉辦機動警力示範，逾300名官警淋雨聽訓，基層紛投訴表不滿。警政署長陳國恩在臉書貼文表示，一場臨時雨考驗的不是一成不變的隊形，而是危機處理演練。

保安警察第五總隊下午在高雄舉辦機動警力示範，逾300名官警在雨中淋雨，基層不滿紛紛投訴，甚至在臉書粉絲團「NPA署長室」向陳國恩表達不滿。

陳國恩晚間在NPA署長室發文表示，他在臉書留言板、自己的手機的LINE群組內，都看見保五員警淋雨的影片，雖然只有短短31秒，但放下手機那一剎那，就打電話詢問業務單位，要求對於不當作法予以修正，並提醒所有幹部應以同理心體恤執勤同仁。

陳國恩說，演練就像實際作戰，一分鐘的現場變化，足以讓原本美好的改革變成大家的不安，機動保安警力的訓練，考驗的不是一成不變的隊形變換操演，而是所有人的共同危機處理能力，尤其發號司令的指揮官思維更重要。

他強調，一場雨提醒了自己沒有最好，只有更好，已請駐區督察了解經過，並要業務單位未來針對類似狀況，應有周延考量、妥善處置。1060412

(中央社)