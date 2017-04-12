川習會 中方再提追捕滯美要犯
美國媒體今天報導，中方在川習會中，再度要求美方協助追捕滯留在美國的要犯，包括北京列為頭號人物的令完成。美方官員指出，中方顯然還是對這票人有興趣。
華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）12日引述不具名川普（Donald Trump）政府資深官員的說法報導，中方在早前舉行的川習會中，再度要求美方協助送回多名滯留美國，被北京列為逃犯的人士。
中國國家主席習近平高調打貪，2015年起對境外要犯展開「獵狐行動」。不過許多被北京列為通緝犯的人士，熟知高官貪腐資訊，或自稱為遭打壓的政治犯，海外打貪引起政治風波。
報導引述美方官員的說法，「中方顯然還是對找出這票人有興趣。」
報導指出，前中共中央辦公廳主任令計劃滯留在美國的弟弟令完成仍是焦點。
中方在2016年1月正式向美方提出協助逮捕令完成的要求，但有報導指，北京曾派遣特務赴美處理，引起美方不滿。令完成可能持有中南海機密，美國情報機構也有興趣。
中方官員是在川習會分組討論中提出緝捕逃犯的要求。美方官員指出，只要合法，有些事或許可以想辦法解決。司法部官員知悉，中方官員在會談中提出這項議題。
多位美方官員指出，令完成是中方在美國最想緝拿的逃犯之一，許多要犯是北京認為涉貪的有錢高官或政治犯。
除了令完成，紐約時報（New York Times）在川習會前報導，滯留美國，不斷網路爆料的大陸富豪郭文貴也是中方想要追捕的貪腐罪犯。
郭文貴熟知中共高層貪腐，爆料波及公安部常務副部長傅政華等，也是川習會場地馬阿拉哥度假俱樂部（Mar-a-Lago）的高檔會員，當時引起一陣風波。1060412
(中央社)
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