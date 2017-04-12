拿希特勒亂比較 德批美發言人引喻失義
在美國白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）為自己「狀況外」地以希特勒作比喻道歉後，德國總理梅克爾的發言人塞柏特今天指出，當代人在以納粹暴行做類比時，多半並不得體。
史派瑟在談到敘利亞阿塞德政府涉嫌發動化武攻擊時暗示，即連希特勒都從未對自己人使用化學武器，但他似乎忘了猶太人遭到屠殺的事實。
被問到史派瑟一席驚人發言時，塞柏特（Steffen Seibert）告訴記者，「將當前情勢與納粹犯下的罪行做任何類比，都不恰當。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060412
(中央社)
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