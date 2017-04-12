敘利亞北韓引發國際緊張 美股開盤走低

華爾街股市今天開盤走低，主因敘利亞和北韓引發國際緊張情勢，削弱投資人熱情。

法新社報導，開盤15分鐘，道瓊工業指數下跌0.1%，來到20632.88點。

標準普爾500指數下跌0.1點，來到2350.54點；以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌0.1%，來到5863.86點。1060412

(中央社)