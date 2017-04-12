趕超賣機位乘客下機 聯合航空將不再犯
聯合航空公司日後不會再動用執法人員將超賣機位上的乘客趕下飛機。1名芝加哥乘客9日被拖下聯航班機，引發廣大迴響，美國、中國大陸和越南網友甚至發動抵制。
聯合大陸控股公司（UCH）執行長穆尼奧斯（OscarMunoz）今天上午在美國廣播公司新聞網（ABC News）說：「我們不會再出動執法人員...來趕走已訂位、付款且入座的乘客。」
他說：「我們不能那樣做。」
穆尼奧斯說，這個問題肇因於「制度失敗」，使得員工無法依據「常識」來處理此一情況；而被安全警衛在起飛前拖下飛機的陶大衛（David Dao，音譯）並無過錯。
聯合大陸控股公司昨天股價跌幅達4.4%，今天盤前交易上揚1.1%。（譯者：中央社羅苑韶）1060412
(中央社)
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