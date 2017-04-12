中山高湖口段6大小車追撞 回堵到楊梅
國道1號南下湖口路段晚間發生6部大小車輛追撞意外，共造成6人受傷送醫，警方暫時封閉中、內側車道處理，開放外線及路肩通行，後方車流回堵嚴重。
國道警方指出，晚間8時許國道1號南下80.5公里處近湖口路段，發生6部大小車輛追撞事故，現場包括1輛拖板車、1輛國道客運、1輛大貨車及3輛自小客車接連碰撞，造成客運駕駛、乘客及後方自小客車駕駛共6人受傷送醫。
警方表示，車禍現場疑似行駛在外側車道的拖板車感覺車況有異，正準備移往路肩，後方客運剎車不及撞上，由於天色昏暗加上雨勢影響視線，後面大貨車及3部自小客車也閃避不及追撞，詳細原因仍待進一步釐清。
國道警察第二大隊指出，6名傷者包括客運駕駛、客運車上4名乘客及1台自小客駕駛，其中客運駕駛首當其衝，一度受困車內，頭、腳傷勢較重，已送林口長庚醫院救治，其餘傷者經檢傷後皆為擦挫傷。
警方及救難人員到場處理，該路段暫時封閉中、內側車道，目前開放外線車道及路肩通行，後方車流嚴重回堵近10公里，南下路段從楊梅交流道附近開始，平均車速僅約40公里。1060412
(中央社)
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