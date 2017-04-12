軍師與女婿鬧不和　川普嫌煩耐心漸失

白宮首席策士巴農（Steve Bannon）與其他高層幕僚屢傳不和，包括第一女婿庫許納（Jared Kushner），派系紛爭已逐漸消磨美國總統川普的耐心。

法新社報導，「紐約郵報」（New York Post）詢問川普是否對巴農仍抱有信心，川普卻沒替他大力背書。爭議性人物巴農曾任布萊巴特新聞網 （Breitbart News）執行總裁。

川普在昨晚刊出的訪問中說：「我很喜歡史提夫（巴農），但你們必須記得，他是在非常晚期才加入我的競選團隊。」

共和黨籍億萬富豪川普靠著民族主義和反體制的言論勝選入主白宮，很晚加入開始帶領川普混亂競選團隊的巴農被視為功臣，卻與走傳統路線的庫許納鬧不和。（譯者：中央社劉文瑜）1060412

(中央社)