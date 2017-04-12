涉毒殺金正男 段氏香父親：相信女兒無辜
涉及毒殺金正男案越南籍嫌犯段氏香和印尼嫌犯席蒂艾沙明天將再度出庭。段氏香的父親段文盛今天前往馬來西亞監獄探視女兒，安撫她不要過度擔憂。段文盛表示，相信女兒是無辜的。
本地媒體今天報導，在越南官方與駐馬來西亞越南大使館的協助下，段文盛（Doan Van Thanh）今天前往大馬監獄探視女兒段氏香（Doan Thi Huong），陪同他還有越南大使館人員和馬來西亞籍辯護律師。
報導指出，段氏香健康情況正常，精神良好，因為很久沒看到親戚而見到父親時激動地哭起來。她說，獄中生活良好，時常受到越南大使館人員的問候和關懷。
段文盛受訪表示，看到女兒的狀況後，感到安心一點，女兒心情也好了很多。「我跟她說，父母和全家人一直為她祈願，安撫她不要過度擔心因為家人都在她身邊」。
段文盛說，「我相信女兒百分之百是無辜的，她本人做不起此一事情」。段文盛也向越南相關部門與駐馬來西亞大使館人員對女兒和他們的協助表達謝意，相信越南相關部門與辯護律師將全力保護女兒的正當權利。
馬來西亞警方偵辦北韓領導人金正恩同父異母兄長金正男遭毒殺案，3月1日將其中兩名嫌犯段氏香和席蒂艾沙（Siti Aisyah）提告，這2名嫌犯面對謀殺指控。1060412
(中央社)
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