星國羽球超級系列賽 中華台北挺進16強

新加坡羽球超級系列賽事，中華台北包括混雙、女單、女雙、男雙均晉級16強，其中，戴資穎擊敗泰國女將妮恰翁（NitchaonJindapol），輕鬆闖過頭關。

中華台北今天賽事多有斬獲。混雙部分，盧敬堯和姜凱心擊敗印度選手，李哲輝和李洋也相繼晉級。

女單部分，包括許雅晴對陣印度選手、戴資穎對壘泰國女將，江美慧及李佳馨分別和印尼選手對陣均獲勝，白馭珀則在決勝局中擊敗香港選手。

女雙部分，林筱閔和吳芳茜擊敗新加坡選手，吳玓蓉和許雅晴順利拍落大馬選手。

男雙部分，盧敬堯和楊博涵擊敗日本選手晉級。1060412

(中央社)