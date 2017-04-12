阿根廷總統預定4月底訪美見川普

美國政府周三宣布，阿根廷總統馬克里（Mauricio Macri）將在4月27日前往白宮與美國總統川普（Donald Trump）會面。兩人自1980年代就曾建立合作關係，交情甚篤。白宮表示屆時兩人將商討區域貿易及國防合作，也將討論委內瑞拉經濟危機的應變之道。

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