敘利亞情勢緊張 美敘伊朗外長接力訪俄
(中央社莫斯科12日電) 美國國務卿提勒森12日在莫斯科與俄羅斯外長拉夫羅夫進行會晤，希望對敘利亞情勢找到共識。而接下來13至15日敘利亞外長和伊朗外長也會到訪俄羅斯，討論「美國違反國際法」的相關問題。
本次是美國國務卿提勒森(Rex Tillerson) 自今年2月1日上任以來，首次到訪俄羅斯。他與俄國外交部長拉夫羅夫(Sergei Lavrov)談了將近5小時。雙方希望能夠釐清兩國意見分歧之處，找出美俄在反恐任務上合作的可能。
而應拉夫羅夫之邀，敘利亞外交部長莫蘭(Walid Muallem)則將在13日至15日訪問俄羅斯，兩國討論重點將聚焦在「如何最小化美國嚴重違反國際法的行為(指美國攻擊敘利亞)為區域和平所造成的嚴重後果」。
另外在14日，伊朗外交部長查瑞夫(Mohammad Javad Zarif)也將訪問俄國，屆時俄、敘、伊朗外長會舉行三邊會議，敘利亞政治軍事局勢無疑是重點議題。
在敘利亞問題上，俄羅斯和伊朗一直以來皆偏向支持敘利亞總統阿塞德(Bashar al Assad)政權。這次美國指控阿塞德使用化學武器進而對其軍事基地進行攻擊。俄國和伊朗皆表示反對，認為美國的行為無疑是助長敘利亞恐怖主義份子的實力，並對美軍的行動予以「強烈譴責」。1060412
(中央社)
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