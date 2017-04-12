川普似排除進一步軍事干預敘利亞
美國總統川普認定敘利亞總統阿塞德以化學武器攻擊平民後，上周下令發射飛彈攻擊敘利亞空軍基地，他在今天播出的專訪中似乎排除了進一步軍事干預的可能性。
美聯社報導，在福斯財經新聞（Fox Business News）播出的專訪中，川普（Donald Trump）自問自答說：「我們是否會再介入敘利亞呢？不會。」
川普也警告俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），支持阿塞德（Bashar Assad）就是支持「真正邪惡的人」。
他又說：「我想這對俄羅斯很不好。我想這對人類很不好。我想這對世界也很不好。」
蒲亭在今天稍早曝光的訪問中說，在川普執政之下，美俄關係似乎已惡化。
法新社報導，蒲亭接受電視台訪問時說：「你們可以說，在工作層級的互信程度非但沒有改善，更可能已經惡化，尤其在軍事方面。」1060412
(中央社)
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