立足台灣、放眼亞洲~歌詩達郵輪「新浪漫號」本月12日正式首航!

本月12日歌詩達郵輪-「新浪漫號」於基隆港舉行首航儀式，現場熱鬧非凡。（圖片提供／歌詩達郵輪）

首航儀式開幕秀表演，熱力四射舞蹈吸引全場目光。（圖片提供／歌詩達郵輪）

歌詩達郵輪-新浪漫號首航儀式，與會人員由左至右依序為觀光局局長劉喜臨、港務董事長吳盟分、歌詩達郵輪新浪漫號 Hotel Director Lorenzo Barabba、歌詩達郵輪集團副總裁唐豐榮、歌詩達郵輪新浪漫號船長ORAZIO D’AITA、基隆市秘書長李銅城、航港局局長謝謂君、基隆港務分公司總經理劉詩宗、歌詩達郵輪集團台灣與韓國資深銷售經理林耿宇，見證歷史性一刻。（圖片提供／歌詩達郵輪）

搭乘郵輪享受假期，旅客可於「露天泳池」盡情享受藍天、陽光。（圖片提供／歌詩達郵輪）

歌詩達郵輪-新浪漫號附設「Wine ＆ Cheese Bar」氣氛絕佳，適合三五好友來此休憩談天。（圖片提供／歌詩達郵輪）

劉育良／台北報導

歌詩達郵輪「新浪漫號」12日在基隆港舉行首航，前進沖繩、石垣島，緊接將再開闢兩條日本航線。歌詩達郵輪正式進駐台灣，預估將搶下3成台灣的郵輪客數，以濃厚的義大利風情提供旅客正統的「海上義大利」郵輪假期。據了解，去年台灣搭郵輪旅客人數約27萬，今年預估上看33萬到35萬人次。

歌詩達郵輪隸屬於嘉年華郵輪集團，2006年進軍亞洲市場，昨日，隨著首發航線的開啟，為台灣遊客帶來全新風貌的視野和海外行程。歌詩達郵輪中國、日本、北亞區銷售副總裁唐豐榮表示，台灣已是亞太區第二大郵輪客源市場，去年該品牌在台灣成立辦事處，歌詩達郵輪台灣啟航更是亞洲的首次航程，讓台灣旅客搶先獲得限量體驗。3條日本航線都從基隆港出發，航線遍及宮古島、沖繩、甚至北往九州的鹿兒島、長崎。

歌詩達郵輪去年獲得日本官方認定的「年度最佳郵輪獎」殊榮，今年引進基隆的新浪漫號，是歌詩達郵輪艦隊中最精緻、輕奢的精品郵輪。該船承襲義大利精神，從美食、活動主題派對、休閒娛樂到船體設計，處處可見義式熱情、浪漫、奔放元素，讓旅客在船上時間，盡情投入義大利氛圍中。

新浪漫號帶著旅客前進日本著名景點，船在清晨靠岸，旅客可以上岸走訪觀光，體驗不同於船上的另一風景，搭一次船雙體會，也是歌詩達郵輪新浪漫號引人的另一特點。

(中時)