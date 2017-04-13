立足台灣、放眼亞洲~歌詩達郵輪「新浪漫號」本月12日正式首航!
劉育良／台北報導
歌詩達郵輪「新浪漫號」12日在基隆港舉行首航，前進沖繩、石垣島，緊接將再開闢兩條日本航線。歌詩達郵輪正式進駐台灣，預估將搶下3成台灣的郵輪客數，以濃厚的義大利風情提供旅客正統的「海上義大利」郵輪假期。據了解，去年台灣搭郵輪旅客人數約27萬，今年預估上看33萬到35萬人次。
歌詩達郵輪隸屬於嘉年華郵輪集團，2006年進軍亞洲市場，昨日，隨著首發航線的開啟，為台灣遊客帶來全新風貌的視野和海外行程。歌詩達郵輪中國、日本、北亞區銷售副總裁唐豐榮表示，台灣已是亞太區第二大郵輪客源市場，去年該品牌在台灣成立辦事處，歌詩達郵輪台灣啟航更是亞洲的首次航程，讓台灣旅客搶先獲得限量體驗。3條日本航線都從基隆港出發，航線遍及宮古島、沖繩、甚至北往九州的鹿兒島、長崎。
歌詩達郵輪去年獲得日本官方認定的「年度最佳郵輪獎」殊榮，今年引進基隆的新浪漫號，是歌詩達郵輪艦隊中最精緻、輕奢的精品郵輪。該船承襲義大利精神，從美食、活動主題派對、休閒娛樂到船體設計，處處可見義式熱情、浪漫、奔放元素，讓旅客在船上時間，盡情投入義大利氛圍中。
新浪漫號帶著旅客前進日本著名景點，船在清晨靠岸，旅客可以上岸走訪觀光，體驗不同於船上的另一風景，搭一次船雙體會，也是歌詩達郵輪新浪漫號引人的另一特點。
(中時)
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