星羽球超級系列賽 戴資穎晉級周天成落敗

新加坡羽球超級系列賽事，中華台北包括混雙、女單、女雙、男雙均晉級16強，戴資穎雖擊敗泰國女將妮恰翁，輕鬆闖過頭關，不過，男單周天成則不敵法國選手落敗。

根據最新賽程，戴資穎預計明天晚間9時30分對陣同樣是中華台北選手江美慧。

世界排名第一的台灣羽球女將戴資穎去年在新加坡站首輪止步，今天擊敗泰國女將妮恰翁（Nitchaon Jindapol），以直落二局數勝出，輕鬆闖過頭關，晉級16強。

不過，男單周天成則不敵法國選手盧韋德斯（Brice Leverdez），以21：17、13：21、17：21遭到逆轉，無緣晉級。

中華台北今天賽事多有斬獲，包括混雙、女單、女雙、男雙均有晉級16強，不過，男單王子維晚間不敵印尼選手落敗，男雙蔡佳欣和李勝木則不敵大馬選手，均無緣晉級。1060412

(中央社)