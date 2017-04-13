蔡康永爆：林志玲和言承旭無關了

林志玲上蔡康永的節目。（取材自愛奇藝台灣站）

林志玲含淚哽咽說被分手往事。（取材自愛奇藝台灣站）

林志玲不論走到哪，感情世界都是焦點。（資料照片）

林志玲已邁入42歲年紀。（取材自臉書）

蔡康永主持愛奇藝第四季《奇葩說》節目，與他私交不錯的林志玲受邀當嘉賓，節目日前打出１４日將播出的預告中有許多亮點。蔡康永對其他主持群說，「對於林志玲目前的感情生活

，我們暫時可以不提言承旭三個字了」，主持群之一的馬東反問「那提誰呢」，蔡康永回：「這已經給了很大的回答了。」似指情纏13年的言林戀畫下句點，林志玲在一旁表情尷尬。

這集節目中的題目是「要不要當面說分手」，林志玲含淚回憶「被分手」往事，她說：「剛剛來賓提到，分手永遠是尷尬的

，講出來的話都是傷人的，沒有好的分手。其實我覺得分手有和平的分手，也有巨大怨恨的分手、會讓你極度難過的，聽到你們的故事，我自己也有很大的感觸，在男生沒有說清楚的情況下被告知分手，妳會長期處在一個莫名的恐懼、傷害，好像每一件事、每一句話、每一首歌都會讓妳掉進苦海和眼淚當中

，這種長期的傷痛，妳可能會對自己沒有信心，為什麼會這樣對我，我當時會想，我寧願你不要這樣折磨我，我有勇氣面對你，然後可以好好的說分手。我覺得感情真的沒有一定好或不好，有的人會說，我早知道不要認識他，讓我浪費了這些時間

，其實我不覺得，有過那些甜和苦，有過那些曾經，才有現在的你，所以那些時間是值得被珍惜的，沒有對或錯，只有斷捨離，才可以前進，放過自己，繼續走下去」。

林志玲在節目做好心理準備要被拷問，笑說「我抱著必死的決心來」，馬東對大家說「林志玲抱著必死的決心，你不讓她死

，好意思嗎，是待客之道嗎」？馬東接著說，「林志玲和言承旭有見過面嗎」？林志玲使了眼色給蔡康永，蔡幫她代答「大概見過1.5次」，馬東要蔡康永解釋「那個0.5次是怎麼發生的

」，蔡康永說「光是官方場合、某些頒獎典禮就見過」，蔡康永發現代答這件事真的吃力不討好，忍不住問林志玲，「妳知道我和言承旭也是朋友吧，妳知道我生活在你們兩個之間，有沒有同情過我啊」？意指自己知道很多言林的祕密，林志玲笑回：「有，如果有一天外界知道什麼事，你就是必殺的，你知道太多事了。」

(中時)