歌詩達「新浪漫號」首航台灣 港務公司打造郵輪旅遊環境
昨(12)日「新浪漫號」郵輪首航基隆港，船方特別舉辦「歌詩達新浪漫號臺灣啟航」儀式，邀請港務公司吳盟分董事長及劉詩宗副總經理、航港局謝謂君局長、觀光局劉喜臨副局長、台灣郵輪協會吳勛豐理事長等貴賓共同見證台灣郵輪史上重要的時刻。
義大利籍的歌詩達郵輪公司今年在台灣大規模佈署，派遣2艘郵輪首航台灣，今年在台營運預計將達16航次、5萬進出港人次，在旺季期間幾乎每週都有航程出發，規模是歷年來最大。
吳盟分在首航致歡迎詞中表示，台灣港口發展郵輪旅遊的條件絕佳，整體產業也趨於成熟，帶動台灣國民郵輪旅遊風氣，更在2016年躍升為亞洲區第2大郵輪客源市場。加上台灣優越的地理位置，利於郵輪公司連接東北亞、中國大陸以及東南亞航程。
各港口也都具備完整的郵輪在地補給供應鏈，足以提供品質優良、價格平實的精品、日用品與新鮮食材；而台灣便利的航空及轉乘交通，讓世界各地的旅客都可以輕鬆來台搭郵輪。港務公司也密切地和在地政府、觀光局合作建置郵輪旅遊資源，推動在地旅遊遊程，期待提供更好的軟硬體服務，共同打造郵輪旅遊環境。
歌詩達郵輪浪漫的義式風情、藝術饗宴及美食享受，預計將帶給國人嶄新的郵輪旅遊體驗。歌詩達船隊素有海上博物館之稱，以精緻浪漫的歐式藝術品聞名，昨日首航的「新浪漫號」(COSTA NEOROMANTICA)為57,150總噸，可載旅客1,600名、船員630名，今年四月以台灣為母港，共有4航次從基隆出發，此次航程下一港宮古島，為期5天。
(工商)
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