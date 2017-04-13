國泰航空／國泰港龍航空官網獨享「心動價」2017年首波開賣，台港來回機票3,200元起

蘇黎世美景。圖：業者提供

彩霞滿天的大阪城。圖；業者提供

國泰航空與國泰港龍航空本月11日至5月4日，推出官網獨享每週三天限時優惠機票「心動價」。活動購票日為每週二至週四，並於每週二凌晨零時公佈當週心動航點的驚喜票價。

第一週的官網獨享「心動價」今（13）日最後機會，優惠航點：台灣-香港來回經濟艙3,200元起、台北-大阪來回經濟艙4,500元起、台灣-曼谷來回經濟艙5,500元起、台灣-蘇黎世來回經濟艙22,500元起，特選經濟客艙45,000元起、台灣-杜塞道夫來回特選經濟客艙50,000元起。

本週訂購的「心動價」優惠機票短程航線(香港、大阪、曼谷)須於2017年4月14日至5月25日，及2017年5月30日至6月24日出發；長程航線(蘇黎世、杜塞道夫)機票須於2017年6月14日至24日，及2017年9月1日至10月31日出發。

春暖花開好時節，是不是讓你有出國旅遊的心動呢？沒問題，就讓「心動價」機票優惠幫你把心動化為行動吧！活動期間在官網同時預訂飯店，節省更多！並加贈網路分享器租用優惠。

另外，現在使用國泰航空手機APP購買機票，也可使用Apple Pay支付，讓你購票一觸完成，付款彈指之間！

相關活動詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空、國泰港龍航空網站www.cathaypacific.com.tw

(工商)