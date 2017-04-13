聯航影片再曝光 亞裔醫生嗆：坐牢也不下機

影片內容顯示，航警站在機艙走道上，坐在座位上的杜成德頭戴棒球帽，拿著手機打電話對外聯繫，並表明拒絕下機。(圖片取自YOUTUBE)

影片中他和員警僵持不下，陶大維則堅定表示：「寧願去坐牢，也不會下機」。(圖片取自YOUTUBE)

美國聯合航空周日（9日）因超賣機位，而把使用暴力69歲華裔醫生陶大維(David Dao)強拉下機，並導致流血事件，引發全球公憤。今日再有新影片曝光，陶大維被拖走前曾與律師通話，討論控告聯航；他也向航警堅決表示：「寧願坐牢，也不願下機」，口氣堅定，卻未有挑釁動作。。

這支影片是由坐在陶大維後排的同機乘客康明斯（Joya Griffin Cummings ）所拍攝。影片內容顯示，航警站在機艙走道上，坐在座位上的杜成德頭戴棒球帽，拿著手機打電話對外聯繫，他對航警說：「我不想下機。我是醫生，明天有工作，早上八點。」接著員警放話：「（如果不下機）我們就要把他拖走。」但陶大維：「那就來拖我。我不想下機，我也不會下機。」情況僵持不下，陶大維則堅定表示：「寧願去坐牢，也不會下機」。

聯合航空執行長姆諾茲（Oscar Munoz） 先前書面聲明中形容杜成德「破壞秩序又想挑事」，顯然與這支影片顯示不符，而姆諾茲12日接受美國廣播公司（ABC）「早安美國」晨間新聞專訪時強調，他感到非常「丟臉」和抱歉，不過他並不會辭職下台。。

(中時電子報)