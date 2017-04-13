國防和食品類股上揚 歐股創16個月高點

由於國防工業股價漲幅超過礦業和銀行股的跌幅，歐洲主要股市創16個月來新高，食品類和媒體業股價漲幅最大。

道瓊歐洲600指數漲0.72點或0.19%，報381.90點。

英國股市FTSE 100指數跌16.51點或0.22%，報7348.99點。

法國股市CAC 40指數跌0.75點或0.01%，報5101.11點。

德國股市DAX指數漲15.35點或0.13%，報12154.70點。（譯者：中央社簡長盛）1060413

(中央社)