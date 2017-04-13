聯航惡行再爆 冷看殘障乘客爬下機
美國聯合航空（UAL）用暴力將亞裔醫生強拉下機的事件引發外界撻伐，有關聯航的負面新聞也不斷被爆料，其中有名患有腦性麻痺的殘障乘客曾經因為等不到輪椅，只能無奈「用爬的下飛機」，甚至當他在爬行時，當時一旁的聯航空服員還選擇冷眼旁觀，並沒有伸出援手，讓他十分心寒！
據外媒於2015年10月間的報導指出，罹患腦性麻痺的男子尼爾（D’ Arcee Neal）當年在參加完一場關於無障礙設施的會議後，要從舊金山搭機回華盛頓，在機上卻因無法使用自己的輪椅，在搭機的5小時中只能一直憋尿，到達目的地後，他卻始終一直等不到自己的輪椅，眼見其他乘客都陸續離開，尼爾多次請求協助卻沒人理，迫於無奈之下只能自己爬下飛機。
更讓他生氣的是，他在爬行的過程中也有其他空服員看到，但他們卻只是眼睜睜的看著他一直爬下機，沒有要伸出手幫忙，尼爾表示有位空服員因為過意不去而向公司報告此事，一名聯航代表因此與尼爾聯繫致歉，並提供300美元賠償金，事後尼爾將此事PO網，引發外界關注，但尼爾表示，他並不想投訴他們，只希望聯航從中改進學習。
(中時電子報)
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