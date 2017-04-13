台裔化工博士遭撞 美駕駛只關一年
美國洛杉磯一名台裔化工博士，80歲的老翁去年被一名女子開車撞倒後拖行半英里，最後傷重不治。阿罕布拉（Alhambra）高等法院上周四宣判肇事女子1年有期徒刑，被判入獄1年，5年緩刑，並支付300美元賠償，家屬感到相當失望，認為判決太輕
2016年1月7日，在蒙特利公園市Hathaway大街上，80歲的洪桂林（Kwai Ling Hong）正步行去買報紙時被車撞倒。肇事後，車輛並未停車查看，老人被卡在車輪下，一路被拖行至半英里之外。目擊者當時有按喇叭並示意停車，但肇事車輛一直開到家門前才停車。洪桂林老人當場重傷死亡，驗屍官判定他的死因為多處鈍器傷。
肇事者34歲的迪托萊多（Cecilia Morales de Toledo）對警方辯稱到家後才發現撞到人，據了解迪托萊多從2014年起一直住在阿罕布拉。警方表示她從未獲得過駕照。從2015年9月開始，她持一張車管局核發的駕駛許可證開車，直至事發當天。按加州法律規定，若駕駛者只有駕駛許可證，開車時須有一位25歲以上乘客或一位有正式駕照者陪伴。但事發時，車內只有她的兩個孩子。。
洪男的小兒子喬治（George Hong）表示家人對判決感到相當失望，他說肇事者將他父親拖行半英里，造成老人頭骨碎裂，流血而死。如果她當時能停車並求助，他父親可能還有機會活下來。
洪桂林出生於淡水，在小學任教3年後，前往台灣大學攻讀化學工程，取得學位後，在東京大學取得化學工程碩士和博士學位。他在1974年和妻子與2個孩子移民美國，和親戚一起經營旅館和便利商店。
(中時電子報)
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