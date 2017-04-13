杜拜警隊也被比下去 這兩國超跑警車更狂

Bugatti送給法國憲兵隊的Chiron，上方警示燈有經過空氣力學設計，據說是怕開太快飛走。(圖取自《Motor1》)

杜拜警方的超跑車隊，久富盛名，甚至已還成為遊客造訪爭相拍照的焦點，麾下Lamborghini、Ferrarri等各大車廠超跑警車不勝枚舉，日前更靠著Bugatti Veyron創下時速407公里的金氏世界紀錄。

但除了杜拜，法國與義大利的超跑警隊陣容也是不容小覷，法國憲兵隊最近獲得Bugatti所贈的Chiron，強壓杜拜，直接登上地表最強警車寶座。據了解，這輛換上藍白塗裝的Chiron，最大馬力達到1479匹，且車頂上方警示燈還經過空氣力學設計，據說是怕開太快飛走。

而早已多次與義大利警方合作的Lamborghini，這次也是大手筆直接送了一台610匹馬力的Huracan Polizia，給羅馬的高速公路警察用來當作警急車輛或用來載運器官。

而這台藍白色塗裝的Huracan Polizia最大的不同，就是前方行李箱設計有冷藏系統，讓原本分秒必爭的器官運送，更游刃有餘。

(中時電子報)