李安助理：李安很忙但很健康

台灣導演李安的助理李良山今天表示，李安過去3週每天都進辦公室，目前他非常好且工作滿檔。

李安的健康大家都很關心，李良山電郵答覆記者詢問時表示，今年2月中旬，李安確實曾返台並與家人和母親團聚，共度美好時光。

他說，過去3週李安每天都進辦公室，目前狀況非常好，而且工作滿檔行程表滿滿滿。1060413

(中央社)