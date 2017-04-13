亞裔醫生對聯航發動法律程序 不准刪任何影音證據

一架聯合航空的班機。(美聯社)

遭員警從美國聯合航空(United Airlines)班機上強拖下機、並因此受傷濺血的亞裔醫生，其律師今正式對聯航發動法律程序，以有「產生嚴重偏見」的風險為由，要求該航空公司保留所有相關錄像和其他證據。

根據路透社(Reuters)報導，該律師向聯航以及管轄事發地點─歐海爾國際機場(O’Hare International Ariport)的芝加哥市政府要求，保留一切和這個事件相關的監視器錄像、駕駛艙的錄影、該班機的乘客和機組成員名單，以及其他相關的證據。

這個要求顯示律師最終會對聯航提起告訴，陶醫生在4月9日當天因聯航需安插4位機組人員到他的班機上，遭到員警強迫離座、並在地上拖行。聯航執行長穆尼奧斯(Oscar Munoz)雖然一度道歉，但卻在內部信件中表示支持員工對陶醫生的做法，消息一出使得聯航股價暴跌。週三穆尼奧斯正是再度向陶醫生道歉，也承諾不會再請警員從超賣班機上趕下乘客。

但這無法平息各界憤怒，許多人都對陶醫生付錢買了機票，但聯航卻因管理不當、欲臨時安插機組人員而強迫乘客改搭別班飛機。許多美國、中國和越南民眾都表示將拒搭該公司班機。

馬里蘭州的民主黨參議員荷倫(Chris Van Hollen)週三宣布將推行立新法，禁止航空公司因超賣或是機組人員需要座位，而強行趕下已經入座的乘客。

(中時電子報)