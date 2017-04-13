聯航濺血醫生有前科？ 專家：不影響索賠

律師指出，不管外界報導華裔醫師陶大衛過去如何前科累累，都不影響他未來將對聯航與芝加哥警方的官司與索賠。(圖片取自hollywoodlife)

美國華裔醫師陶大衛(David Dao)遭聯航粗暴拖下飛機導致濺血，目前正在醫院進行治療，他表示「每個地方都受傷了」，也稱自己目前狀況不好，媒體也開始挖出他過去的前科紀錄，稱他曾經賣毒和男病患性交，還被指控98項重罪，雖然未獲得證實，但形象已大傷。法律專家指出，不管外界報導華裔醫師陶大衛過去如何前科累累，都不影響他未來將對聯航與芝加哥警方的官司與索賠。

據悉，陶大衛特地聘請芝加哥著名的個人傷害律師戴米特里歐（Thomas Demetrio）為其打官司。這位金牌律師大名鼎鼎，被譽為全美10大律師，他曾贏過伊利諾上訴法庭所承辦的最大宗個人傷害案，達到的和解金額超過10億美元，且從未在上訴案中失敗。

美國媒體專訪律師，分析這起官司的未來勝負。律師魏爾德（Michael Wildes）表示，這起訴訟法官只會按照事發當時的狀況判決，不會牽扯到他過去的前科紀錄，法庭只會根據當時的影片以及聯航與警方的反應來做判斷。除非他有攻擊行為，否則他不能這樣被對待。

另一名律師道提（Ylber Albert Dauti）強調：「不管聯航挖出多少陶大衛的過去黑歷史，畫面本身會說話。」但他認為聯航不會讓此案進入審判過程，暗示雙方可能和解了事。

(中時電子報)