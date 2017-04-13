美俄協議 設立工作小組修補關係

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）在莫斯科與俄羅斯總統蒲亭和外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行冗長的會談後，兩國同意設立工作小組修補彼此關係。

路透社報導，直到最後一刻，仍不清楚蒲亭是否會接見提勒森，但最後蒲亭還是接見表示莫斯科對川普政府仍未放棄希望，並且期待改善關係。雙方都同意，這項關係已跌到冷戰以來最低點。

提勒森和拉夫羅夫的聯合記者會顯示，改善彼此關係還有許多工作要做。

拉夫羅夫利用多次發言的機會，抨擊美國在敘利亞的行動，並且說，過去的經驗證明外國的干預都沒有幫助。

就任後首次訪俄的提勒森採取了和解的立場，但他說，美、俄兩國的關係和互信正處於低點，他重申美國的立場，即敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）最後必須下台。（譯者：中央社簡長盛）1060413

(中央社)