美俄協議 設立工作小組修補關係
美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）在莫斯科與俄羅斯總統蒲亭和外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）舉行冗長的會談後，兩國同意設立工作小組修補彼此關係。
路透社報導，直到最後一刻，仍不清楚蒲亭是否會接見提勒森，但最後蒲亭還是接見表示莫斯科對川普政府仍未放棄希望，並且期待改善關係。雙方都同意，這項關係已跌到冷戰以來最低點。
提勒森和拉夫羅夫的聯合記者會顯示，改善彼此關係還有許多工作要做。
拉夫羅夫利用多次發言的機會，抨擊美國在敘利亞的行動，並且說，過去的經驗證明外國的干預都沒有幫助。
就任後首次訪俄的提勒森採取了和解的立場，但他說，美、俄兩國的關係和互信正處於低點，他重申美國的立場，即敘利亞總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）最後必須下台。（譯者：中央社簡長盛）1060413
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。