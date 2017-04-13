西半部仍有短暫雨 白天舒適早晚偏涼

今西半部仍有短暫雨，各地白天舒適、早晚偏涼。(取自中央氣象局)

今天華南雲雨區東移，台灣西半部地區仍有短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門亦有局部短暫陣雨，馬祖為多雲的天氣。氣溫方面，今天白天各地會比昨天溫暖2-3度，北部約18-24度，中南部約20-26度，但早晚仍偏涼，另外下雨時天氣感受上也會較涼。

而雖然鋒面目前已經通過台灣，但台灣上空水氣仍偏多，大氣不穩定，預計今天上午仍有一波水氣要通過，因此各地容易有短暫陣雨，只是雨勢不會像之前那麼大，且山區的雨勢也會累積較多。

預計不穩定的天氣，要到明天周五才會開始恢復穩定，到時氣溫也回升至30度左右，也會有點悶熱的感覺，提醒您仍要隨時留意天氣訊息，才不會穿錯衣服。

至於在今天空品質部分，今日高屏地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為普通至良好等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)