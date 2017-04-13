強拖旅客事件 聯航空服員這樣回應...

美國華裔醫師陶大衛(David Dao)遭聯航粗暴拖下飛機導致濺血，目前正在醫院進行治療。(圖片取自nypost)

聯合航空公司周日將美國華裔醫生陶大衞(David Dao)強行拖離機艙，暴力手法導致他身體多處受傷，甚至還濺血，引起外界大力抨擊。而對於此受傷事件，一名聯合航空公司的空服員接受訪問表示，他認為其實當日警員是可以透過拉起座位手把，避免讓陶大衞受傷。

美國媒體《TMZ》報導，聯合航空公司的一名空服員日前接受訪問表示，事發當時其實是可以輕易避免讓陶大衞受傷，發生濺血事件。空服員更進一步解釋，陶大衞當天被航警被強行拖出時，頭部因為撞到座椅旁邊平放的手把而受傷流血，但該手把是可以拉起收藏的，避免碰撞產生。

空服員表示，警員一定知道手把是可以活動，只要伸手去拉起手把，陶大衞的傷勢是可以輕易避免。他不認為請乘客下機，處理手法要如此粗暴。總裁姆諾茲（Oscar Munoz）表示他們正在審查這些情況下的進行程序，但空服員認為警察才需要更多教育培訓。

(中時電子報)