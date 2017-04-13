投資人評估政治不確定性 美股下跌

由於投資人評估從法國到俄羅斯和北韓的地緣政治，以及川普總統對聯邦準備理事會（Fed）主席葉倫（Janet Yellen）去留的談話，美國主要股市下跌。

彭博報導，道瓊工業指下跌59.44點或0.29%，報20591.86點。

以科技類股為主的那斯達克指數跌30.612點或0.52%，報5836.160點。

標準普爾500指數跌8.85點或0.38%，報2344.93點。

費城半導體指數跌16.792點或1.71%，報966.5466點。（譯者：中央社簡長盛）1060413

(中央社)