產量攀1年多來高點 油價7日來首度下滑

油價7個交易日以來首次下滑，主因美國政府的報告顯示，美國原油產量創1年多以來最高點，抵銷了存量下滑的影響。

彭博報導，紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油（WTI）5月交割價格跌29美分或0.5%，報每桶53.11美元。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油6月月交割價格跌37美分或0.7%，報每桶55.86美元。

根據美國政府公布的數據，至本月7日為止的當週，美國每日原油產量增加3萬6000桶，達到924萬桶。（譯者：中央社簡長盛）1060413

(中央社)