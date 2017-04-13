陳羽凡KTV摟2女 力抗白百何出軌「一指禪」

陳羽凡也被爆出左擁右抱美女。（圖／取自微博）

白百何見小鮮肉起生理反應，發揮「一指禪」點了點。（圖／翻攝秒拍）

大陸狗仔卓偉昨爆出女星白百何出軌的消息，震驚各界。這讓她與老公陳羽凡感情不睦的狀況再次浮現檯面，不過讓人驚訝的是，陳羽凡稍後也被爆出在KTV和兩位美女左擁右抱，被指是不甘示弱，但也有網友懷疑兩人早已各玩各的。

白百何昨被拍到今年2月在泰國某飯店泳池邊與一名小鮮肉上演「鴛鴦戲水」，其中更讓人咋舌的畫面，莫過於男方突然起了生理反應，白百何害羞的指了一下，被戲稱是「一指禪」。

可就當不少人心疼陳羽凡的同時，他卻也被爆出在KTV和兩位美女左擁右抱，女生更勾著他的手、還有親暱臉靠臉的照片，讓人好奇這對夫妻是否已經名存實亡。

(中時電子報)