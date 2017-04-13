4月13日各報頭版要聞

重點要聞

川普嗆聲：無敵艦隊駛向北韓

朝鮮半島戰雲密布之際，大陸國家主席習近平昨日緊急與美國總統川普通話，表達中方堅持和平解決的立場。但川普接受媒體訪問時，強硬警告平壤，指美國已派出一支無敵艦隊駛向北韓；日本政府則表示，日本已做好萬全準備，包括必要時將朝鮮半島的日僑撤離。

恐龍法官 人民可請求評鑑

施行5年的檢察官、法官個案評鑑制度將有重大變革！司改國是會議第三分組昨日做出決議，未來人民可直接請求評鑑，無須再透過律師公會、司改會等團體把關過濾，評鑑委員會可針對情節重大者，將決議直接移送職務法庭審理，不需要再經過監察院，希望能加速淘汰不適任的司法官。

涉弒親押2年 奇蹟當庭獲釋

南投縣驚世夫妻王忠義與陳麗雅，3年前被控疑似因積欠債務，竟涉嫌先後設局淹死父母，詐取保險金，一審去年以王男殺母判處無期徒刑、陳女無罪。台中高分院以台大法醫研究所鑑定報告，認為王母跌落溪中撞擊石頭後溺斃可能性大，加上無積極證據證明王男殺死母親，且王已羈押2年，昨裁定停止羈押，當庭釋放。

重點要聞

王文洋呂安妮 22年婚外情生變 王聲稱單身已10年 呂也搬離豪宅

台塑集團創辦人王永慶二房長子、現任宏仁集團總裁王文洋，與女友呂安妮二十二年婚外情驚傳生變！據爆料，王文洋在年初餐會中強調自己單身，甚至要賓客幫忙介紹女友，兩人分居後生活各自精采。不過宏仁集團昨卻發兩點聲明，一是王文洋自元配二○○七年過世後一直單身，且從未與呂住在一起，「何來分居之說？」

貨車司機下背痛 竟是細菌啃脊椎

下背痛竟是細菌在啃骨頭！邱姓大貨車司機日前因為下背疼痛，前往國軍台中總醫院檢查，赫然發現罹患罕見血行性脊椎膿瘍，追查病史，才知4個月前患者因工作不慎傷到左手肘，引發蜂窩性組織炎及菌血症，細菌竟跑到脊椎，還啃食脊椎骨，所幸即時手術清創並以支架固定，不但保住一命，也能正常活動。

鮑魚過期幫改標 食神起訴

「台灣食神」梁幼祥涉嫌幫認識多年的好友陳幼祥，竄改即將過期的鮑魚罐頭標籤，所幸還沒販售就被查扣，不過檢方追查發現，陳幼祥經營的「祥而盛」公司早自二○一四年起，自行竄改海鮮產品日期標示後賣到君悅飯店、金色三麥等餐飲店，不法獲利四百五十五萬元，台北地檢署昨將梁、陳分依偽造文書、詐欺等罪起訴。

重點要聞

北韓問題 習籲美和平解決

美軍近日將卡爾文森號航母戰鬥群開往朝鮮半島海域，顯示東北亞情勢緊張。大陸國家主席習近平昨天上午與美國總統川普通電話，兩人會面五天後就通電話，情況罕見。習近平在電話中呼籲，採取和平手段解決朝鮮半島緊張局勢。

蔡英文力挺前瞻：一定要成功

「前瞻基礎建設計畫特別條例」，朝野爭吵不休。蔡英文總統和行政院長林全昨天都出面捍衛政策，蔡英文在民進黨中常會表示，也許有人會質疑前瞻計畫，但政府提出的前瞻及「五加二」計畫都絕對不是隨便做做，而是一連串為執政做準備的重大計畫。

少子化辦公室 拚年增9萬新生兒

衛福部昨天宣布成立少子化辦公室，力拚總生育率從千分之一點一提升到一點六。不過專家認為，少子化並非衛福部單一部會能夠解決，建議拉高層級；至於總生育率提升到一點六，任務艱鉅，表示每年大約要新增九萬名新生兒，務實作法是採取經濟補助刺激生育。

重點要聞

李明哲案 李妻：共產黨抓人 國民黨圍事

我國非政府組織工作者李明哲在中國遭拘留已進入第廿六天，政府與民間展開營救行動。中國國台辦昨間接證實曾透過被李明哲妻子李凈瑜指為掮客的李俊敏和李明哲家人聯繫，並警告台灣不要製造事端。李凈瑜則發表聲明痛斥，這證明「中國在台灣有合法的買辦」，且都是國民黨人士包辦，李明哲案就是「由共產黨抓人，國民黨人在台灣圍事」。

「年輕人很會花錢」徐重仁被譙翻

全聯福利中心總裁徐重仁前天在新書發表會中一句「年輕人很會花錢」，引爆失言風波，網友反彈留言昨灌爆全聯福利中心粉絲團，嘲諷「小七出身的就是小氣」、「低薪是慣老闆養成的」。

夜遊團撞見男屍CO中毒 怕變餓鬼自備腳尾飯

「鬼故事夜遊團」日前在頭城新峰瀑布遊樂區廢墟發現男屍，法醫昨解剖驗屍，符合一氧化碳中毒跡象，且現場窗戶封死，又有安眠藥、炭盆，初判是服藥後燒炭自殺。至於超詭異的現場「腳尾飯」，應是死者為自己準備，讓自己身後「有飯吃、有錢花」，一路好走。

(中時電子報)