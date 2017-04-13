台灣文博會》台北3展區賞美學！品工藝看創意
實用和美學兼具！台灣創意出頭天！文創界年度盛事「2017台灣文博會」，將在4月19日開始連續五天於華山1914文創園區、松山文創園區和花博公園爭豔館三處展出。
工藝中心策展主題「品工藝」將傳統工藝技術與現代創新設計予以結合，激盪出更多讓人想像力爆炸的美好生活願景，讓工藝走入生活之中，透過消費的品味及創作意念的品嚐，進而達到了解工藝、體驗工藝、喜愛工藝之目的。
讓我們一起在文化裡爆炸！
工藝中心許耿修主任表示「日常生活之中，工藝是無處不在的文化體現，一桌、一椅、一盤、一物，堆疊出庶民生活中的美好況味。」品工藝的展出作品，老幹新枝、交相輝映，有2012年工藝成就獎錫藝大師陳萬能「門神-神荼、鬱壘」等十屆工藝成就獎作品，及工藝時尚品牌「Yii」8件工藝精品、嚴選八家工藝廠家進駐與打造生活工藝情境空間的方式，展現台灣卓越創新的工藝新能量外，讓參觀民眾悠遊穿梭在傳統工藝與創新設計當中，一同感受工藝能量釋放爆炸繽紛多采的美好，邀請民眾透過參觀與互動交流的過程中，一同與創作者碰撞出更多文化創新的火花。
創新工藝，突破你的想像
本次「品工藝」展場中，Yii品牌展出的「泡泡沙發」相當引人注目，將沙發的結構元素回歸到傳統的竹編小球，將每一顆竹編小球緊密堆砌，打造一席清心舒適的雅座；作品「楚河．漢界」，以京劇臉譜和細銀工藝等繁複技法的組合，催生出這組極具收藏價值的純銀象棋組。
為展現工藝在生活中的風情及台灣頂級工藝的魅力，工藝中心嚴選八家工藝廠商進駐展區，深具禪意風格的「日初漆藝」、利用冷冽剛硬的金屬材料結合複合媒材轉化精巧文創設計品的「谷同金」與「翼飾界」; 強調環保工藝與時尚應用的「卓也藍染」、簡約美學設計的陶瓷精品「添興窯」、高溫窯燒出千變萬化天目釉的「鹿港窯」、緊密盤繞出層次豐富漆線雕的「聖興西佛國」，以及為推廣台灣工藝行銷平台，與工藝中心簽約授權行銷通路拓展與經營廠商的「蕭邦國際文化事業有限公司」，都能讓民眾在現場親身體會創新工藝的精湛技藝與創意想像。
實用工藝 讓生活更美好
現場展區更設有「生活工藝情境空間」，透過客廳區與品茗區情境設計，拉近工藝品與民眾生活想像的距離，透過情境區域的擺設方式，如：一座創意沙發、一盞風格獨特的燈具、藍染作品、品茗陶器等，讓功能與美感兼具的工藝作品，化身為觸手可及的生活器物，悄悄走進你我最為熟悉的生活場景之中。
2017台灣文博會展出的同時，也可見到工藝老師現場進行實作展演，看大師是如何專心一念地完成手中的工藝作品，讓民眾可親身與創作者進行交流互動，直接感受匠人精神獨到堅持的魅力與特色，匯聚台灣工藝能量，讓國際間買家、參展商及台灣創作者感受到台灣工藝不容小覷的軟實力。
2017台灣文博會－品工藝展展出資訊
■ [工藝領域] 展出地點：華山1914文創園區東2A
■ 展出日期：4/19（三）〜4/23（日）
˙4/19、4/20買家/貴賓開放進場
˙4/21〜4/23一般民眾開放進場
■ 地點：台北市中正區八德路一段1號
■ 開放時間：10：00〜18：00
(中時電子報)
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