台灣文博會》台北3展區賞美學！品工藝看創意

2017台灣文博會品工藝展前記者會啟動儀式活動正式開跑.左一台灣創意設計中心艾淑婷副執行長；左二錫藝大師陳萬能左三文化部文創司陳悅宜右一台灣工藝發展協會_吳寬亮理事長右二台灣工藝之家協會、蔡榮祐理事長右三工藝中心許耿修主任。（文化部所屬工藝中心提供）

實用和美學兼具！台灣創意出頭天！文創界年度盛事「2017台灣文博會」，將在4月19日開始連續五天於華山1914文創園區、松山文創園區和花博公園爭豔館三處展出。

工藝中心策展主題「品工藝」將傳統工藝技術與現代創新設計予以結合，激盪出更多讓人想像力爆炸的美好生活願景，讓工藝走入生活之中，透過消費的品味及創作意念的品嚐，進而達到了解工藝、體驗工藝、喜愛工藝之目的。

錫工藝大師-陳萬能老師現場帶來打錫片示範表演。（文化部所屬工藝中心提供）

讓我們一起在文化裡爆炸！

工藝中心許耿修主任表示「日常生活之中，工藝是無處不在的文化體現，一桌、一椅、一盤、一物，堆疊出庶民生活中的美好況味。」品工藝的展出作品，老幹新枝、交相輝映，有2012年工藝成就獎錫藝大師陳萬能「門神-神荼、鬱壘」等十屆工藝成就獎作品，及工藝時尚品牌「Yii」8件工藝精品、嚴選八家工藝廠家進駐與打造生活工藝情境空間的方式，展現台灣卓越創新的工藝新能量外，讓參觀民眾悠遊穿梭在傳統工藝與創新設計當中，一同感受工藝能量釋放爆炸繽紛多采的美好，邀請民眾透過參觀與互動交流的過程中，一同與創作者碰撞出更多文化創新的火花。

翼飾界廠商現場帶來不鏽鋼黏土雕塑表演。（文化部所屬工藝中心提供）

創新工藝，突破你的想像

本次「品工藝」展場中，Yii品牌展出的「泡泡沙發」相當引人注目，將沙發的結構元素回歸到傳統的竹編小球，將每一顆竹編小球緊密堆砌，打造一席清心舒適的雅座；作品「楚河．漢界」，以京劇臉譜和細銀工藝等繁複技法的組合，催生出這組極具收藏價值的純銀象棋組。

為展現工藝在生活中的風情及台灣頂級工藝的魅力，工藝中心嚴選八家工藝廠商進駐展區，深具禪意風格的「日初漆藝」、利用冷冽剛硬的金屬材料結合複合媒材轉化精巧文創設計品的「谷同金」與「翼飾界」; 強調環保工藝與時尚應用的「卓也藍染」、簡約美學設計的陶瓷精品「添興窯」、高溫窯燒出千變萬化天目釉的「鹿港窯」、緊密盤繞出層次豐富漆線雕的「聖興西佛國」，以及為推廣台灣工藝行銷平台，與工藝中心簽約授權行銷通路拓展與經營廠商的「蕭邦國際文化事業有限公司」，都能讓民眾在現場親身體會創新工藝的精湛技藝與創意想像。

實用工藝 讓生活更美好

現場展區更設有「生活工藝情境空間」，透過客廳區與品茗區情境設計，拉近工藝品與民眾生活想像的距離，透過情境區域的擺設方式，如：一座創意沙發、一盞風格獨特的燈具、藍染作品、品茗陶器等，讓功能與美感兼具的工藝作品，化身為觸手可及的生活器物，悄悄走進你我最為熟悉的生活場景之中。

2017台灣文博會展出的同時，也可見到工藝老師現場進行實作展演，看大師是如何專心一念地完成手中的工藝作品，讓民眾可親身與創作者進行交流互動，直接感受匠人精神獨到堅持的魅力與特色，匯聚台灣工藝能量，讓國際間買家、參展商及台灣創作者感受到台灣工藝不容小覷的軟實力。

八家參展廠商帶著優質作品與長官們合照。（文化部所屬工藝中心提供）

2017台灣文博會－品工藝展展出資訊

■ [工藝領域] 展出地點：華山1914文創園區東2A

■ 展出日期：4/19（三）〜4/23（日）

˙4/19、4/20買家/貴賓開放進場

˙4/21〜4/23一般民眾開放進場

■ 地點：台北市中正區八德路一段1號

■ 開放時間：10：00〜18：00

(中時電子報)