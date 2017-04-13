台修法禁吃貓狗肉 CNN：重要里程碑

立法院修正法案禁止吃貓狗肉與虐待動物，美國CNN今天報導指出，這是重要的里程碑，報導引述國際動物保護機構的說法，台灣的行動向仍在販售狗肉的中韓兩國釋出訊息。

有線電視新聞網（CNN）引述中央社消息報導，立法院院會11日三讀修正通過動物保護法部分條文，對虐待殺害動物者加重刑責，禁吃與禁止販賣貓、狗肉；條文也明定，不得以汽、機車牽引動物，引起國際媒體的重視。

CNN引述全球最大保護動物機構國際人道協會（Humane Society International）媒體部門主任希金斯（Wendy Higgins）的說法，台灣禁止殘酷對待動物的進步立法，是亞洲國家逐漸重視停止販賣狗肉野蠻行為潮流的一部分。

希金斯說，台灣的立法新條文向中國與南韓釋出強烈訊息，這兩個國家至今仍有狗肉交易，數百萬隻狗慘遭殺害。

亞洲動物基金會（Animals Asia Foundation）執行長羅賓遜（Jill Robinson）表示，台灣過去立法僅禁止屠殺與販售狗肉和貓肉，這次修法特別納入禁止消費狗肉，這是好的作法。

羅賓遜指出，中國大陸也逐漸有反對消費狗肉的聲浪。亞洲動物基金會2015年的調查顯示，過半受訪者認為，為吃狗肉和貓肉而殺害動物，應屬非法行為。

CNN報導指出，國軍虐狗事件，曾引起公憤和示威，國防部長馮世寬為此公開道歉。總統蔡英文則是兩隻貓和3隻退休導盲犬的主人。連串震驚社會的虐待動物事件，促使愛好動物人士推動修法。1060413

(中央社)