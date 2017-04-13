班農首席策士位置不保？ 川普評論引爆憂慮
美國總統川普(Donald Trump)最近在訪談中的發言，似乎越來越看輕白宮首席策士班農(Steve Bannon)的重要性，引發外界對他可能職位不保的猜測。
美聯社(AP)報導，川普最近曾宣布：「我是自己的策略師。」在他接受《紐約郵報》(New York Post)的訪談時也僅這樣評論班農：「我喜歡Steve這個人」、並說他是個好人。關於他團隊中包括班農等的、高級官員之間傳出的權力鬥爭，川普也語帶威脅地說：「他們一定要解決不然我也會自己動手。在接受《華爾街日報》(Wall Street Journal)訪談時，川普稱班農只是個「幫我工作的傢伙」。
川普這些評論使得班農的朋友和顧問都擔心，班農很快會失去白宮首席策士的職位。但班農若真的被踢下台，其意義相當深遠，因許多人認為他是目前白宮意識形態的骨幹。
班農在成為白宮策士前，是保守派新聞媒體Breitbart News的執行董事長，當時他就已經開始為川普獻策，並且幫助川普和民粹派、民族主義派的選民搭上線，被視為幫川普贏得大選的一大助力。川普在競選期間也經常上Breitbart的廣播節目，當川普在節目中談到他的治國理想時，班農有時會在其中扮演教練的角色。
(中時電子報)
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