巴西貪瀆案 或為政界換新血

巴西聯邦最高法院承審巴西石油公司貪瀆案的大法官法金昨天批准調查108名政治人士，在巴西政壇掀起大地震，同時也可能為政界注入新血。

法金（Edson Fachin）的裁決乃基於共和國總檢察長賈諾特（Rodrigo Janot）根據巴西石油公司（Petrobras）貪瀆案主要涉案建商Odebrecht行政人員的有賞告密協定內容，受理調查聲請。

法金共批准調查9名部會首長、29名參議員、42名眾議員、1名國家審計院大法官、3名州長和另外24名政客和高層人士。

3名前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）、魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）和卡多索（Fernando Henrique Cardoso）已經沒有司法特權，所以有賞告密內容中提及他們的部分，將分發地方法院審理。

現任總統泰梅爾雖然也被提及，因擁有總統的「臨時豁免權」，不能追究與任期無關的罪行。

共和國總檢察院將主導擁有司法特權者的調查工作，要求聯邦警察的幫助進行蒐證。

一旦證據確鑿，總檢察院可向最高法院提出檢舉，若最高法院受理，被檢舉人成為被告後，才正式展開司法訴訟。

由於巴西司法進程緩慢，估計2022年底才會審判終結，但巴西政界可能在此之前即更換一番新氣象。

巴西利亞大學政治學教授佛萊謝（David Fleischer）預測，2018年國會議員選舉的席位更新率，可能高達7成。1060413

(中央社)