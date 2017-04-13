巴西媒體：前總統魯拉曾向建商索賄
巴西權威雜誌「展望周刊」報導，工黨籍前總統魯拉曾向巴西石油公司貪瀆案主要涉案建商Odebrecht索取4000萬美元的賄款，換取國營銀行釋出10億美元的貸款。
Odebrecht前總裁馬塞羅（Marcelo Odebrecht）與巴西共和國總檢察院和高等選舉法院達成有賞告密協定後，10日出席庭訊。
馬塞羅向一審法官莫羅（Sergio Moro）供稱，2009至2010年間，企畫部長柏納多（Paulo Bernardo）曾以當時巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的名義要求建商貢獻4000萬美元，作為國家社會經濟發展銀行（BNDES）為Odebrecht在非洲國家安哥拉推動工程項目釋出10億美元貸款的交換條件。
最後，Odebrecht與柏納多敲定，以當時的匯率支付巴西幣6400萬元給工黨，其中一部分資金用來支付魯拉的費用。
馬塞羅還供稱，建設公司賄絡部門名單中的暗號「朋友」就是魯拉，而2011年魯拉的總統任期結束後，公司亦透過前財政部長巴拉奇（Antonio Palocci）支付巴西幣4000萬元賄款，任由魯拉使用。
魯拉、柏納多和巴拉奇的名字，都在聯邦最高法院大法官法金（Edson Fachin）昨天發布聲請調查的嫌疑人名單中。
由於針對柏納多和巴拉奇的指控與擁有司法特權的政治人士有關，兩人將在最高法院的監督下接受調查，針對魯拉的聲請則分發給莫羅審理。1060413
(中央社)
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