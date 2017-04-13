想培養興趣嗎？上班前才是最佳時機
一般人出了社會以後多多少少還是為了努力維持自己的興趣而努力，不管是剛出社會的新鮮人或是已經在職場打滾多年的老鳥，每每到了一些時機，就會有一種很想為了自己的興趣多做點努力的感嘆，殊不知打造自己興趣的最佳時機就是在每天出門上班以前。先不論你是晨型人還是夜型人，重點是下班後通常只會累得剩下吃晚飯的力氣，哪裡還有時間想自己的興趣和運動，因此最好的辦法就是把培養興趣挪到每天的最前端，不管是要花時間閱讀、搞藝術或是單純培養運動、鍛鍊身體，上班前的那一段時光，都會是最單純、沒有人打擾的安靜片刻，這麼珍貴的時光如果都貢獻給賴床，長久下來著實有點虧大了！
出了社會以後，可能不敢談什麼偉大的夢想，但能夠保有基本的興趣至少是每個人都願意去做的，通常大家都會在下班回家後，才認為這是一天中短暫的自我放鬆時光，往往只會在閒逛網路和吃晚飯中度過，偶爾運動或閱讀，當成每天培養興趣的最佳時刻，但其實一天上班下來，累積的疲憊已經讓我們沒有力氣再去為了自己的興趣堅持多久，所以應該相反過來才對，出門上班前，就先運動、鍛鍊身體、閱讀或是搞藝術創作，即使只有不到一小時的時間都非常珍貴，因為這樣也比下班才做這些事情還要更加有效率和高品質。
《What the Most Successful People Do Before Breakfast》(最成功的人早餐前都在做什麼？) 這本書和很多商業雜誌，都談過很多時間管理的重要性和技巧，聚焦於成功人士吃早餐以前都在幹嘛，以及提到早上才是精神最好的時間，應該做些有價值的事情，姑且不論我們的興趣有沒有和成功人士一樣那麼厲害，重點還是擺在上班以前的這段時間，才是一天中最沒有人打擾，最能專注、也還有力氣專注在自己身上的獨處時間，因此，與其要在下班後才利用「殘羹剩飯」的時間從事自己的興趣，不如把它慎而重之地提前到一天的最開頭，即使沒有偉大的夢想，每天還是能為自己的興趣做點努力！
(中時電子報)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範