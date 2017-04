想培養興趣嗎？上班前才是最佳時機

閱讀或運動都是上班族願意長期培養的興趣之一。(圖/Shutterstock)

想要跑得比時間還快,就要好好把握出門上班前的這段與自己相處的短暫光陰。(圖/Shutterstock)

一般人出了社會以後多多少少還是為了努力維持自己的興趣而努力,不管是剛出社會的新鮮人或是已經在職場打滾多年的老鳥,每每到了一些時機,就會有一種很想為了自己的興趣多做點努力的感嘆,殊不知打造自己興趣的最佳時機就是在每天出門上班以前。先不論你是晨型人還是夜型人,重點是下班後通常只會累得剩下吃晚飯的力氣,哪裡還有時間想自己的興趣和運動,因此最好的辦法就是把培養興趣挪到每天的最前端,不管是要花時間閱讀、搞藝術或是單純培養運動、鍛鍊身體,上班前的那一段時光,都會是最單純、沒有人打擾的安靜片刻,這麼珍貴的時光如果都貢獻給賴床,長久下來著實有點虧大了!

出了社會以後,可能不敢談什麼偉大的夢想,但能夠保有基本的興趣至少是每個人都願意去做的,通常大家都會在下班回家後,才認為這是一天中短暫的自我放鬆時光,往往只會在閒逛網路和吃晚飯中度過,偶爾運動或閱讀,當成每天培養興趣的最佳時刻,但其實一天上班下來,累積的疲憊已經讓我們沒有力氣再去為了自己的興趣堅持多久,所以應該相反過來才對,出門上班前,就先運動、鍛鍊身體、閱讀或是搞藝術創作,即使只有不到一小時的時間都非常珍貴,因為這樣也比下班才做這些事情還要更加有效率和高品質。

《What the Most Successful People Do Before Breakfast》(最成功的人早餐前都在做什麼?) 這本書和很多商業雜誌,都談過很多時間管理的重要性和技巧,聚焦於成功人士吃早餐以前都在幹嘛,以及提到早上才是精神最好的時間,應該做些有價值的事情,姑且不論我們的興趣有沒有和成功人士一樣那麼厲害,重點還是擺在上班以前的這段時間,才是一天中最沒有人打擾,最能專注、也還有力氣專注在自己身上的獨處時間,因此,與其要在下班後才利用「殘羹剩飯」的時間從事自己的興趣,不如把它慎而重之地提前到一天的最開頭,即使沒有偉大的夢想,每天還是能為自己的興趣做點努力!

