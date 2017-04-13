畫中有菜菜中有畫　米香老台菜登場

良根客製畫「米香‧重溫懷念的滋味」。（台北美福大飯店提供）

米香台菜餐廳玫瑰大明蝦。（台北美福大飯店提供）

米香台菜餐廳芙蓉鮮雞腰與魷魚螺肉蒜鍋。（台北美福大飯店提供）

雖然年紀輕輕，但30多歲的插畫家良根心裡住著老靈魂，明明沒經歷過古老生活，畫出來的畫卻散發50年代老味道。儘管年邁，60多歲的美福飯店台菜主廚董清欽卻像個小伙子般，講起台菜充滿活力與熱情。這一老一少彼此融合，就這樣，年輕畫家的畫中有了菜，老主廚的菜中有著熱情堆成的美感如畫，畫中有菜、菜中有畫，美麗只到6月15日為止。

董清欽這兩年突然成了美食記者們眼中的活國寶！年輕時的他，待過蓬萊閣餐廳，當過黑美人酒家主廚，還曾在張榮發的長榮海運招待所擔任私廚，40多年的酒家菜與阿舍菜資歷，讓他累積無數老台菜知識與手藝。然而，以前的他可謂處在深閨人未識，直到兩年前來到新開幕的美福飯店米香台菜餐廳當主廚，媒體這才發現，怎麼有個老台菜活國寶在這裡。

為了讓董清欽的老滋味能被更多人看見與嘗試，也因為喜歡插畫家良根的老靈魂，美福飯店於是請董師傅多做點老台菜，再請良根把董師傅的菜畫進畫裡，成就這場「繪出懷念的滋味」酒家美食活動。

這場活動的最終宗旨無他，就是吃。好吃的七仙女冷盤，各種螺肉、醉雞、滷牛肉、滷豬肝，樣樣開胃；魷魚螺肉蒜鍋這酒家菜主角也不能少，其他像酥炸海鮮捲、金錢蝦餅、腰果蝦仁、香酥白鰻、百花煎嫩雞腿、烤烏魚子、栗子燒甲魚、翠玉通心鰻……每一道菜餚都十分可口。最厲害還是那道「玫瑰大明蝦」，將豬油片、鹹蛋黃、火腿、海苔、青菜以及現剝大明蝦由裡至外依序層層包成捲，然後整尾入鍋油炸，切塊上桌，擺好之後，如同朵朵鮮花綻放於盤上，入口蝦肉Q彈，鹹蛋黃鹹香點綴，色香味俱全。

4/15至6/15推出的「繪出懷念的滋味」酒家美食活動，即日起歡迎預訂，酒家菜料理每道320元起，消費滿2千元，每桌贈送良根手繪風復古扇，並可享金牌啤酒買一送一；預訂桌菜每桌15000元起，再贈本土啤酒頭釀造的穀雨茶啤酒3瓶，是享受老台菜與欣賞老畫作的好時機。

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(中時)