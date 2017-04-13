宣導路權及防詐 大甲警分局上警廣
大甲警分局副分局長林裕宸，11日親上警察廣播電台「945會客室」，向大眾作宣導「行人路權」、「防詐騙」，希望民眾認識路權並遵守交通規則，也疾呼詐騙手法不斷翻新，一定要謹慎防詐。
針對近期大甲警分局重要的警政作為，林裕宸向大眾作宣導及報告，包括認識路權及遵守交通規則、行人路權、禮讓行人車輛行車時應注意要領；他表示，馬路如虎口，為了保障行人行走時的安全，除了車輛的注意與禮讓，行人自身也需要確實遵守交通規則。
他說，若行人不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮者、不依規定擅自穿越車道，或於行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通者，警方亦將依法裁罰。
鑒於詐騙手段不斷翻新且無所不用其極，林裕宸指出，遇到假冒檢察官、中獎、要你猜猜他是誰、以LINE等社群軟體借錢等名義，可能都是詐騙！民眾勿以對方來電的電話號碼查證，請改打電話165查證。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。