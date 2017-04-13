宣導路權及防詐 大甲警分局上警廣

大甲警分局副座林裕宸（右）上警廣，宣導路權及防詐。（陳淑娥翻攝）

大甲警分局副分局長林裕宸，11日親上警察廣播電台「945會客室」，向大眾作宣導「行人路權」、「防詐騙」，希望民眾認識路權並遵守交通規則，也疾呼詐騙手法不斷翻新，一定要謹慎防詐。

針對近期大甲警分局重要的警政作為，林裕宸向大眾作宣導及報告，包括認識路權及遵守交通規則、行人路權、禮讓行人車輛行車時應注意要領；他表示，馬路如虎口，為了保障行人行走時的安全，除了車輛的注意與禮讓，行人自身也需要確實遵守交通規則。

他說，若行人不依標誌、標線、號誌之指示或警察指揮者、不依規定擅自穿越車道，或於行人於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通者，警方亦將依法裁罰。

鑒於詐騙手段不斷翻新且無所不用其極，林裕宸指出，遇到假冒檢察官、中獎、要你猜猜他是誰、以LINE等社群軟體借錢等名義，可能都是詐騙！民眾勿以對方來電的電話號碼查證，請改打電話165查證。

(中時)